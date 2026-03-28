¡ALERTA ROJA! Lo buscaban por fraude en un Walmart de Vallejo, pero lo que encontraron en su automóvil cambió por completo el caso

Un individuo de Vallejo se encuentra bajo investigación por presunto fraude en Walmart. Su detención no se limitó a este hecho, ya que también enfrenta cargos por otros crímenes graves. Durante la inspección de su vehículo, las autoridades hallaron un arma de fuego ilegal, lo que agravó considerablemente su situación.

Se halló una Glock cargada en manos de un sospechoso de fraude en Walmart.

Se encontró una Glock cargada en poder de un sospechoso de fraude en Walmart

Según KRON 4, las autoridades del Departamento de Policía de American Canyon recibieron información del Departamento de Policía del Condado de Albuquerque (ACPD) sobre un hombre de 37 años, identificado como Arturo Russell, quien presuntamente habría cometido un fraude en un Walmart de Vallejo.

Las autoridades explicaron que Russell "compró un artículo en Walmart, lo devolvió para recibir dinero en efectivo y luego tomó el mismo artículo del estante para intentar devolverlo nuevamente usando el recibo original", información que permitió a los investigadores iniciar su búsqueda. Además, KRON 4 informó que Walmart proporcionó a la policía los datos del vehículo de Russell, lo que facilitó su pronta localización.

Hallazgo de arma ilegal y cargos adicionales durante la detención

De acuerdo con KRON 4, los agentes lograron localizar el automóvil de Russell cerca de Flosden Road y Via Bellagio. Tras su detención, los investigadores determinaron que el sospechoso estaba bajo la influencia de alguna sustancia y, además, le encontraron lo que se presume es cocaína. Lo más grave fue que en su vehículo llevaba una pistola Glock 27 cargada y sin registrar, un hecho que convirtió la investigación inicial por fraude en un caso mucho más serio.

Tras su arresto, Russell fue ingresado en el Departamento Correccional del Condado de Napa, donde ahora enfrenta varios cargos, tanto por el presunto fraude en Walmart como por "portar un arma de fuego cargada sin registrar, posesión ilegal de un arma de fuego por parte de un delincuente y posesión de una sustancia controlada", informó KRON 4.

Este caso pone de manifiesto cómo una investigación por fraude minorista puede escalar rápidamente al descubrirse armas ilegales y posibles sustancias controladas, lo que aumenta tanto las implicaciones legales para el sospechoso como el interés del público.