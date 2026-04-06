ADIOS a las licencias de conducir comerciales para inmigrantes en 2026: Estos dos estados aplican NUEVAS RESTRICCIONES

A partir de este año, los inmigrantes en Estados Unidos que trabajan en el sector del transporte enfrentan cambios significativos en sus condiciones laborales. Dos estados han implementado nuevas regulaciones que restringen el acceso a las licencias de conducir comerciales (CDL), lo que podría afectar a cientos de trabajadores extranjeros dedicados al transporte de carga pesada. Estas medidas buscan reforzar la seguridad vial y garantizar que quienes operan vehículos comerciales tengan estatus legal y la capacitación adecuada.

Florida e Indiana restringen licencias CDL para inmigrantes en 2026

La nueva normativa establece que todos los solicitantes de la CDL deben aprobar los exámenes de conocimiento y manejo en inglés, lo que exige dominar el idioma para obtener la licencia de conducir comercial. Además, quienes utilicen documentación falsa o carezcan de respaldo legal para obtener la CDL podrían enfrentar cargos graves y multas considerables.

Florida fue pionera en aplicar esta medida, restringiendo de manera significativa el acceso de los inmigrantes a las licencias de conducir comerciales. Recientemente, Indiana se sumó a la iniciativa, vigente desde el 1 de abril, siguiendo la misma línea de control. Según el representante Jim Pressel, impulsor de la ley en Indiana, el objetivo principal es garantizar que "los conductores que están al volante sean los mejores y estén debidamente capacitados", priorizando la seguridad en las carreteras del estado.

La Oficina de Vehículos Motorizados de Indiana (BMV) informó que alrededor de 2,000 permisos de conducción de tipo "no domiciliado" serán revocados. La normativa está diseñada para que únicamente los conductores con estatus legal puedan operar camiones y vehículos de carga pesada. Sin embargo, los inmigrantes con visas H-2A, H-2B o E-2 mantienen su derecho a conducir bajo esta regulación.

¿Qué riesgos y sanciones enfrentan los conductores inmigrantes con licencias CDL en Estados Unidos?

Las empresas de transporte tampoco quedan exentas: en Indiana, aquellas que empleen a conductores inmigrantes inhabilitados podrían recibir sanciones de hasta US$50,000. Con estas medidas, los estados buscan garantizar que los operadores de vehículos comerciales cumplan con los estándares de legalidad y seguridad, afectando directamente a los inmigrantes en Estados Unidos que trabajan en la industria del transporte de carga.