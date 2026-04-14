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ALERTA ROJA en Walmart de Palm Harbor: reportan preocupante PELEA de perros en establecimiento; empleados y dueños terminan HERIDOS
Una pelea de perros en un Walmart, localizado en Palm Harbor, en Estados Unidos, dejó como consecuencia graves lesiones para tres empleados y dos clientes.
¡Atención! Recientemente, las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas confirmaron que cinco personas resultaron con heridas leves tras un incidente relacionado con una pelea de perros en el Walmart de Palm Harbor. Este hecho se llevó a cabo este martes 14 de abril, al mediodía. ¿Qué más se sabe sobre este caso?
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Walmart: reportan pelea de perros en establecimiento; empleados y dueños terminan heridos
‘Fox 13’ y la policía local compartieron más detalles sobre este incidente, el cual se llevó a cabo poco después de las 12.45 p. m. de este martes en el Walmart situado en 35404 US 19 North, donde se reportó una pelea entre dos perros dentro del establecimiento estadounidense.
Walmart: reportan pelea de perros en establecimiento; empleados y dueños terminan heridos.
Según lo expuesto por los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk (PCSO), ellos acudieron al lugar tras recibir la llamada de alerta. Como resultado de este conflicto, tres empleados y los propietarios de los animales sufrieron lesiones leves. Asimismo, se confirmó que una persona fue trasladada de urgencia al hospital debido a un episodio de hipertensión.
Los investigadores precisaron que los perros involucrados en el altercado eran un cruce de terrier y un cruce de chihuahua, aunque el Servicio de Control de Animales está verificando esta información. La PCSO, por su parte, y bajo los primeros análisis, precisó que ninguno de los perros era un animal de servicio.
¿Se conoce el motivo de este desenlace?
Es importante señalar que, bajo este contexto, no se ha compartido cuáles fueron las principales circunstancias de lo sucedido con los dos perros y la pelea.
Además, las autoridades no han determinado, hasta el momento, la causa que originó el conflicto entre ellos.
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