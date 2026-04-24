GRAN NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ESTA CIUDAD SANTUARIO aprueba ley "ICE Out" para restringir actividades de control migratorio

El Concejo Municipal de Filadelfia, reconocida como ciudad santuario en Estados Unidos, aprobó un paquete legislativo que limita las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro del ámbito urbano. La medida, denominada "ICE Out", busca restringir las operaciones de control migratorio en espacios públicos y reforzar la protección de inmigrantes legales e indocumentados, en medio del creciente debate migratorio en Estados Unidos.

Celebran la aprobación de "ICE Out" en Filadelfia.

¿En qué consiste la ley "ICE Out" en Filadelfia, ciudad santuario en Estados Unidos?

El paquete "ICE Out" aprobado en Filadelfia contempla siete medidas clave que impactan directamente en el control migratorio y en la relación entre autoridades locales y federales en Estados Unidos. Estas disposiciones buscan limitar la cooperación con el ICE y reforzar la protección de inmigrantes dentro de la ciudad. Entre los puntos más relevantes destacan:

Prohibición del uso de mascarillas y vehículos sin identificación por parte de agentes de ICE, salvo excepciones específicas.

Obligación de que los agentes se identifiquen durante operativos.

Prohibición de acuerdos locales con ICE bajo el programa 287(g).

Restricción de la colaboración de agencias municipales con autoridades federales sin orden judicial.

Prohibición de recopilar o compartir información sobre estatus migratorio.

Protección contra la discriminación en servicios públicos, empleo y vivienda por ciudadanía o condición migratoria.

Limitación del acceso de ICE a propiedades municipales como escuelas, bibliotecas, centros de salud y albergues sin orden judicial.

Estas medidas refuerzan el rol de Filadelfia como ciudad santuario en el debate sobre inmigración en Estados Unidos, en un contexto de creciente tensión en torno al control migratorio.

¿Cuándo entra en vigor la normativa y qué impacto tendrá en los inmigrantes indocumentados?

La nueva normativa no requiere la firma de la alcaldesa Cherelle Parker para entrar en vigor, aunque cuenta con un plazo de 10 días para promulgarla, vetarla o permitir su aplicación automática. Una vez oficializada, las disposiciones comenzarán a regir 60 días después.

El impacto de esta decisión en inmigrantes indocumentados e inmigrantes legales en Estados Unidos podría ser significativo, ya que reduce la presencia directa del ICE en espacios públicos y limita su acceso a información y propiedades municipales, lo que refuerza la política de ciudad santuario en Filadelfia.

Sin embargo, funcionarios locales han advertido posibles desafíos legales. El director de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes, Charles Ellison, señaló en una audiencia reciente que varias de las disposiciones podrían enfrentar problemas jurídicos. El debate se extiende a nivel nacional, ya que otras jurisdicciones también enfrentan tensiones similares. De acuerdo con N+ Univision, citando a WHYY, "esta semana, un tribunal federal bloqueó una ley en California que buscaba restringir el uso de máscaras por parte de agentes de inmigración".

En este escenario, el control migratorio en Estados Unidos continúa siendo un tema clave que afecta directamente a inmigrantes, inmigrantes indocumentados y ciudades santuario como Filadelfia.