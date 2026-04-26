¡Atención! El Memorial Day, conocido como Día de los Caídos, se aproxima como el siguiente feriado federal en el calendario. Para este 2026, la festividad en EE. UU. no se limitará a un solo día. Al coincidir con un lunes, permitirá disfrutar de un fin de semana largo, lo cual ha sido denominado como “puente”. ¿Los establecimientos y bancos cerrarán?

Feriados en EE. UU.: cuándo es el próximo y por qué se conmemora

Según el calendario e informes, hasta el momento, se han llevado a cabo tres de los 11 feriados federales reconocidos por el gobierno estadounidense: el Día de Año Nuevo, del 1 de enero; el Martin Luther King Day, el 19 de enero; y el Natalicio de George Washington, conocido como Presidents’ Day, que este año tuvo lugar el 16 de febrero.

Feriados en EE. UU.: cuándo es el próximo y por qué se conmemora; horarios de bancos y más.

El próximo feriado en el calendario estadounidense es el Memorial Day, también denominado Día de los Caídos, que se conmemora el último lunes de mayo. En este año, la festividad en mención se celebrará el lunes 25 de mayo.

Vale mencionar que el Memorial Day es una jornada dedicada a honrar a aquellos que perdieron la vida en servicio de las Fuerzas Armadas de el país americano.

Inicialmente, esta fecha se enfocaba en recordar a los caídos durante la Guerra Civil, pero tras la Primera Guerra Mundial, su significado se amplió para incluir a todos los que han fallecido en combate por su país. En 1971, el Congreso de EE. UU. estableció el último lunes de mayo como feriado federal.

¿Abren los Bancos y supermercados en este día?

Los bancos no ofrecerán servicios el lunes 25 de mayo debido al Memorial Day, uno de los 11 feriados federales oficiales en la nación de Trump. Entre las entidades que cerrarán sus puertas están Bank of America, Wells Fargo, Chase, Goldman Sachs, Citibank, U.S. Bank, SunTrust Bank, Morgan Stanley, Truist Bank, PNC Bank, Capital One, Citizens Bank y Santander Bank, entre otros.

En tanto, la mayoría de los supermercados mantendrán sus operaciones, aunque los horarios pueden variar según la ubicación. Se aconseja a los clientes verificar con anticipación el horario de su sucursal más cercana.

Costco, por ejemplo, cerrará todas sus tiendas en el país durante el Memorial Day, ya que esta cadena es conocida por observar un mayor número de feriados a lo largo del año en comparación con sus competidores.