GRAN NOTICIA, inmigrantes en Estados Unidos: LIBERAN a hispano que fue detenido tras demandar a ICE

Un inmigrante hispano que había quedado en el centro de una disputa legal con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) fue liberado la noche del jueves tras permanecer detenido en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en el condado de San Bernardino. El caso de Isaac Villegas Molina, residente de Pasadena, vuelve a poner en el centro del debate la situación de los inmigrantes en Estados Unidos, las políticas de detención del ICE y las condiciones de las personas migrantes retenidas en instalaciones federales.

Inmigrante hispano detenido tras demandar al ICE es liberado en el sur de California

Isaac Villegas Molina recuperó su libertad el 23 de abril, apenas una semana después de haber sido arrestado por segunda vez por agentes del ICE. Su detención generó atención pública, ya que formaba parte de una demanda colectiva en la que se cuestionan las redadas migratorias, señaladas por los demandantes como posibles violaciones de la Constitución de Estados Unidos.

La liberación fue celebrada por miembros de la comunidad, quienes aseguran que el caso evidencia la creciente tensión entre las autoridades de inmigración y los inmigrantes en Estados Unidos que participan en acciones legales contra el sistema. Villegas Molina ya había sido detenido previamente en junio de 2025, pero en aquella ocasión un juez ordenó su liberación bajo fianza, al no considerar que representara un riesgo para la comunidad ni de fuga.

Las condiciones en el centro de ICE en Adelanto generan críticas en Estados Unidos

El caso también reavivó las críticas al Centro de Procesamiento del ICE en Adelanto, donde se encontraba recluido. La representante estadounidense Judy Chu se reunió con simpatizantes del inmigrante para denunciar las condiciones del recinto, que activistas califican como inhumanas dentro del sistema de detención migratoria en Estados Unidos.

Chu advirtió que la situación en Adelanto es preocupante y recordó que, desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, al menos cinco personas habrían muerto bajo custodia o poco después de haber sido trasladadas desde ese centro. "Isaac no se encuentra bien. Viene de un lugar con un historial alarmante", expresó la congresista, lo que refuerza el debate sobre el trato a los inmigrantes bajo custodia del ICE en Estados Unidos.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la detención de Villegas Molina, calificándolo como “inmigrante indocumentado criminal” y afirmando que habría permanecido en el país por más de 13 años tras el vencimiento de su visa de turista. El caso continúa generando reacciones encontradas entre autoridades, activistas y comunidades migrantes en Estados Unidos.