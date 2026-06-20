Aviso importante: recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó sobre la acusación y arresto de 15 individuos en Massachusetts, involucrados en fraudes a beneficios públicos que ascienden a más de USD 1,4 millones. Según las autoridades y la prensa internacional, de los acusados, 11 son extranjeros con estatus migratorio irregular, mientras que cuatro son ciudadanos estadounidenses. AQUÍ más detalles.

Atención, inmigrantes: arrestan a 11 ilegales y 4 ciudadanos por fraude de beneficios sociales

Las acusaciones de estas personas evidencian una serie de delitos relacionados con el fraude a programas de asistencia social en Estados Unidos, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y MassHealth, así como robo de identidad y declaraciones falsas.

Colin M. McDonald, asistente del fiscal general de la División Nacional de Ejecución contra el Fraude, señaló que estos casos evidencian “un patrón más amplio y profundamente preocupante: la explotación del sistema de seguridad social estadounidense por parte de inmigrantes indocumentados”.

En Massachusetts, se presentaron cargos contra 11 inmigrantes indocumentados y cuatro ciudadanos estadounidenses por fraude en beneficios sociales. Entre los acusados se encuentra Heriberto Rodríguez, residente en Framingham, quien enfrenta cargos por fraude de pasaporte y robo de identidad, con un perjuicio que supera los USD 500.000.

Asimismo, mencionaron a Mirian Chalas, de Salem, New Hampshire, acusada de defraudar a MassHealth y al programa SNAP, con un monto cercano a USD 300.000. Además, el Departamento de Justicia señaló a Jennifer Ferran y Owen Landry, ambos de Haverhill, Massachusetts, por robo de propiedad gubernamental y fraude al Seguro Social, con montos defraudados que superan los USD 29.000.

Entre los inmigrantes indocumentados, figura Santo Escolástico Cuello, de 56 años, acusado de robo de identidad agravado, con un fraude de USD 162.180, y Mario Báez Romero, de 45 años, con cargos similares que superan los USD 75.000. Richard Odelis Vallegas Núñez, de 35 años, también enfrenta acusaciones por un fraude de USD 48.865.

¿Qué condenas o sanciones recibirán?

El delito de fraude relacionado con el programa SNAP, cuando el monto supera los USD 5.000, conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, además de tres años de libertad supervisada y una multa de USD 250.000. Para casos en los que el fraude sea superior a USD 100, la condena máxima se reduce a cinco años de cárcel, con las mismas condiciones de libertad supervisada y multa.

Por otro lado, el fraude de pasaporte puede resultar en una pena de hasta 10 años de prisión, junto con tres años de libertad supervisada y una multa de USD 250.000. La producción ilegal de documentos de identificación se castiga con hasta 15 años de cárcel, además de las mismas condiciones de libertad supervisada y multa.