La gobernadora de Oregón lanzó un comunicado este lunes 12 de octubre abordando los recientes informes que señalan un incremento en la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las acciones de control migratorio implementadas en diversas áreas del estado. ¿Qué deben saber los inmigrantes ahora?

Gobernadora refuerza la ley de santuario de Oregón tras acciones del ICE en planta procesadora

La oficina de la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, informó hace unas horas sobre al menos 45 detenciones desde el 6 de octubre, destacando un último incidente en el que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intervinieron en una planta procesadora de frutas y verduras en Brooks. Además, resaltó el uso de gas lacrimógeno por parte de estos agentes para dispersar a una multitud que se oponía a su presencia en un barrio de Salem.

Gobernadora refuerza la ley de santuario de Oregón tras acciones del ICE en planta procesadora.

Con relación a los últimos enfrentamientos entre agentes del ICE y la comunidad en Salem, KATU News contactó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en busca de una respuesta, pero la entidad no se ha pronunciado al respecto.

La gobernadora Kotek, por su parte, subrayó la importancia de las comunidades de inmigrantes y refugiados en Oregón, afirmando que su contribución es vital para los barrios, la economía y el futuro del estado. Asimismo, expresó su deseo de que todas las agencias estatales y cuerpos policiales locales respeten la Ley Santuario de Oregón, que prohíbe el uso de recursos estatales y locales para colaborar con las autoridades federales de inmigración.

Estas fueron las declaraciones de Kotek sobre las últimas detenciones y la Ley Santuario de Oregón

“Oregón seguirá siendo un lugar que protege el acceso a las escuelas, la atención médica, la vivienda y los pequeños negocios”, afirmó públicamente.

En enero, Kotek emitió una orden ejecutiva que convocaba al Consejo Interinstitucional de Coordinación para Inmigrantes y Refugiados, instando a los organismos estatales a mejorar la coordinación y el intercambio de información en este ámbito.