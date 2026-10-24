Las autoridades federales arrestaron este 23 de octubre a un sujeto de 31 años originario de Georgia, quien fue acusado de haber lanzado un cóctel Molotov contra un edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de Atlanta, en Estados Unidos. Este incidente no ha pasado desapercibido y fue calificado por los fiscales como un acto de terrorismo. ¿Cuál es la situación actual del individuo?

FBI detuvo a hombre sospechoso de lanzar cóctel Molotov contra centro de detención de ICE

Según 'Fox News', Inique Hinton, residente de Douglasville, se encuentra en una complicada situación actual tras enfrentar serios cargos por intento de incendio provocado en un edificio federal y daños a la propiedad gubernamental. Así también lo confirmó la Fiscalía del Distrito Norte de Georgia.

A través de una conferencia de prensa, el fiscal federal Theodore Hertzberg se refirió al incidente y aseguró que “un ataque contra propiedad federal es un ataque contra nuestra democracia”, calificando el hecho como un acto de terrorismo y violencia política que no debe quedar impune.

Por su parte, las autoridades encargadas del caso señalaron que las cámaras de seguridad captaron a Hinton merodeando cerca de las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 180 Ted Turner Drive, poco antes de las 8.15 p. m. del martes 20 de octubre. Luego, se menciona que encendió un objeto y lo lanzó hacia el edificio, impactando en la valla exterior y provocando un incendio.

En el lugar del incidente, los investigadores recuperaron tela quemada, líquido para encendedores, una botella de vidrio y un encendedor. Hinton fue detenido el jueves por el FBI en una vivienda del condado de Cobb. Hertzberg recalcó que este ataque estaba dirigido específicamente contra las instalaciones del ICE y que los fiscales actuarían con “extrema severidad” para enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia tales actos criminales.

Hombre era buscado y autoridades ofrecieron fuerte recompensa

Cabe resaltar que la policía de Atlanta presenció el incidente e intentó detener al sospechoso, pero en un primer momento no logró hacerlo. Posteriormente, el FBI difundió imágenes del sospechoso y ofreció una recompensa de hasta US$20.000 por información que condujera a su identificación y arresto.

Ahora, Hinton se enfrenta a una posible condena de cinco a 20 años de prisión federal si es declarado culpable de intento de incendio provocado. En tanto, su cargo por daños a la propiedad pública podría resultar en una pena máxima de hasta 10 años.