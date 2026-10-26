¡Pudo suceder una tragedia! Una empleada que cumplía su turno de trabajo en una caja eléctrica del Walmart situado en la intersección de US-41 y Six Mile Cypress Parkway en el condado de Lee, Florida, Estados Unidos, fue víctima de una descarga eléctrica el fin de semana. Este incidente provocó la evacuación inmediata de la tienda, generando preocupación entre los clientes y el personal. ¿Qué pasó?

Trabajador de Walmart fue trasladado a centro de quemados tras sufrir descarga eléctrica; tienda fue evacuada

Según lo expuesto por 'GULF COAST NEWS NOW', el Distrito de Servicios de Rescate y Protección contra Incendios de South Trail señaló que un trabajador de Walmart fue trasladado en helicóptero a un centro especializado en quemaduras en Bradenton debido a un traumatismo.

Empleado de Walmart fue trasladado a centro de quemados tras sufrir descarga eléctrica. Esto se sabe.

Este hecho se dio el domingo 25 de octubre. Los bomberos, al respecto, indicaron que en el establecimiento estadounidense se percibía humo ligero y un intenso olor. Ello no pasó desapercibido por los presentes, quienes evidenciaron su preocupación.

Ante esta situación, se activaron las alarmas de humo y se procedió a evacuar el local. No se conoce más información sobre la actual situación de la tienda ni de las personas involucradas.

¿Qué debes hacer ante un incidente en Walmart?

Bajo este contexto, se han reportado muchos casos de incidentes o situaciones de riesgo en Walmart. Por ello, en caso de sufrir un accidente, como una caída o una lesión, dentro de una tienda Walmart, es necesario actuar con rapidez y precaución para salvaguardar tanto tu salud como tus derechos.

Primero, busca atención médica de inmediato, incluso si consideras que la lesión es leve, ya que es esencial contar con un examen médico y un registro oficial de cualquier daño. Luego, informa del accidente a la gerencia, notificando a un empleado o al gerente de turno. Solicita que se elabore un informe del incidente y asegúrate de obtener una copia antes de abandonar el lugar. Asimismo, es crucial documentar la escena.