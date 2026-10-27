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TENSIÓN en Liberty: hoy se define el futuro del hombre que sembró el pánico con una motosierra en Walmart

Dustin Reaves, de 44 años, será sentenciado por causar un incidente con una motosierra en un Walmart de Liberty, Ohio, y protagonizar una persecución policial.

María Zapata
Hoy se sentenciará al hombre que amenazó con una motosierra en el Walmart de Liberty.
Hoy se sentenciará al hombre que amenazó con una motosierra en el Walmart de Liberty. | Composición: María Zapata | Líbero
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Un hombre de 44 años, acusado de causar alarma al blandir una motosierra en el estacionamiento de un Walmart en Liberty, Ohio, conocerá este martes la decisión judicial sobre su futuro. Dustin Reaves, residente de Youngstown, fue declarado culpable de varios delitos relacionados con una persecución policial ocurrida en julio en Estados Unidos.

Walmart

Dustin Reaves, de 43 años, fue acusado de huir de la Policía y blandir una motosierra en un Walmart de Liberty, Ohio.

Joven fue arrestado tras ser acusado de robar artículos valorizados en 1.150 dólares en Walmart.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en Walmart: joven de 25 años fue ARRESTADO tras ser acusado de ROBAR artículos valorizados en 1.150 dólares

Sentencia de Dustin Reaves en el caso de Liberty: los delitos por los que fue declarado culpable

Según informó 21 WFMJ News, un jurado declaró culpable a Reaves a principios de octubre de delitos graves de incumplimiento de una orden policial y obstrucción a la labor de las autoridades. Asimismo, fue declarado culpable de delitos menores de provocar pánico, resistirse al arresto y acosar a un perro policía.

La lectura de la sentencia está prevista para esta tarde ante el juez Ronald Rice, del Tribunal de Primera Instancia del Condado de Trumbull. Mientras espera la resolución del caso, el acusado permanece detenido sin derecho a fianza.

Persecución policial en un Walmart de Liberty: ¿qué ocurrió en Ohio?

El caso se remonta a julio, cuando la Policía de Liberty informó que Reaves conducía de manera temeraria por Belmont Avenue antes de ingresar al estacionamiento de Walmart, donde blandió una motosierra y provocó alarma entre los presentes.

De acuerdo con las autoridades, el incidente derivó en una persecución policial. Aunque el conductor se detenía ante los semáforos, desobedecía las órdenes de los agentes para que detuviera la marcha. Según la Policía, la persecución se desarrolló a velocidades que no superaron las 45 millas por hora (unos 72 kilómetros por hora).

La sentencia determinará las consecuencias legales que enfrentará Reaves por los hechos ocurridos en el Walmart de Liberty, un caso que llamó la atención de la comunidad local y que vuelve a poner el foco en los incidentes de seguridad registrados en establecimientos comerciales de Estados Unidos.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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