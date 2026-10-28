¿Lo has visto? El ROSTRO del sospechoso que moviliza a la policía tras ROBAR en un Walmart

Las autoridades de Clarksville, Tennessee, Estados Unidos, solicitaron la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre sospechoso de robar varios relojes en una tienda Walmart. Las cámaras de seguridad captaron su rostro y parte de su vestimenta, imágenes que ahora forman parte de la investigación policial.

Robo en Walmart de Estados Unidos: ¿qué pasó en la tienda?

Según informó WSMV 4 News, el incidente ocurrió el 21 de octubre, alrededor de las 5:30 p. m., en una tienda Walmart ubicada en Fort Campbell Boulevard, en Clarksville.

Según el informe policial citado por WSMV 4 News, un hombre ingresó a un área exclusiva para empleados de una tienda Walmart, donde presuntamente intentó ocultar varios artículos en una bolsa de lona antes de ser acompañado hasta la salida del establecimiento. Sin embargo, posteriormente, los trabajadores detectaron la desaparición de varios relojes, por lo que las autoridades difundieron imágenes captadas por las cámaras de seguridad con la finalidad de identificar al sospechoso y avanzar en la investigación del caso.

¿Cómo identificar al sospechoso del robo en Walmart y brindar información?

La policía busca identificar al sospechoso de un robo en un Walmart de Clarksville.

Las imágenes difundidas muestran a un hombre de tez blanca que vestía una sudadera beige con capucha y pantalones vaqueros. Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita identificar al sospechoso y avanzar en la investigación.

El Departamento de Policía de Clarksville solicitó a las personas que dispongan de información relevante o grabaciones adicionales que se comuniquen con el detective M. Gibbons al (931) 648-0656, extensión 5737.

Quienes deseen proporcionar información de manera anónima y tengan la posibilidad de recibir una recompensa en efectivo pueden comunicarse con Clarksville-Montgomery County Crime Stoppers al (931) 645-8477 o enviar una pista a través del sitio web P3tips.com/591.

Las autoridades esperan que la colaboración ciudadana permita identificar al sospechoso y esclarecer el presunto robo ocurrido en una tienda Walmart, mientras continúa la investigación policial en Clarksville, Tennessee, Estados Unidos.