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TENSIÓN en Walmart de Tucson: acusan a joven de 18 años tras un DISPARO accidental
Un joven de 18 años fue detenido tras realizarse un disparo accidental en un Walmart de Tucson, Arizona. Enfrenta tres cargos y no se reportaron otros heridos.
Un joven de 18 años enfrenta cargos tras un disparo accidental ocurrido el martes 27 de octubre en un Walmart del suroeste de Tucson, Arizona. El incidente generó preocupación entre los clientes, aunque las autoridades no reportaron otras personas heridas. Según informó News 4 Tucson KVOA-TV, el sospechoso fue trasladado a un centro de detención tras recibir el alta médica.
Un joven de 18 años enfrenta cargos por un disparo accidental en un Walmart de Tucson.
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¿Qué ocurrió en el Walmart de Tucson?
El incidente ocurrió en un Walmart ubicado cerca de Valencia Road y Cardinal Avenue, en el suroeste de Tucson, Estados Unidos. Según el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, Omar Ibrahim, de 18 años, fue trasladado al Centro de Detención para Adultos del condado tras recibir el alta hospitalaria.
El joven enfrenta tres cargos relacionados con el incidente: disparar un arma de fuego dentro de los límites de la ciudad, alterar el orden público al efectuar un disparo de manera imprudente y poner en peligro la vida de otras personas.
Según informó News 4 Tucson KVOA-TV, las autoridades confirmaron que no hubo otras personas heridas. El caso vuelve a poner el foco en los incidentes con armas de fuego en establecimientos de Walmart, una de las cadenas minoristas más conocidas de Estados Unidos.
¿Qué se sabe del caso en Walmart USA?
Hasta el momento, la información disponible se centra en los cargos contra el joven y las circunstancias del disparo ocurrido en la tienda de Tucson. Las autoridades confirmaron que no hubo otras víctimas y que Ibrahim fue trasladado al centro de detención tras recibir atención médica.
El caso se suma a otros incidentes que pueden generar preocupación entre los compradores de Walmart en EE. UU., donde la seguridad en los establecimientos comerciales es un tema de interés público. Sin embargo, las autoridades no brindaron más detalles sobre cómo ocurrió el disparo ni sobre las circunstancias que lo provocaron.
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