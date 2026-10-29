¡Atención! El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a un total de 21 inmigrantes indocumentados en operativos realizados en el centro de Illinois entre el 26 y el 28 de octubre de 2026. Estas recientes acciones se centraron en las ciudades de Springfield y Peoria.

Según las autoridades migratorias y lo expuesto en la prensa internacional, los detenidos poseían órdenes finales de deportación y presentaban antecedentes penales relevantes. AQUÍ más detalles.

Agentes del ICE arrestan a 21 personas en Illinois; ilegales cuentan con antecedentes

'WCIA' informó que, recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la detención inmediata de varios individuos con antecedentes penales significativos, que incluyen delitos graves como intento de homicidio en primer grado, agresión sexual depredadora contra menores, secuestro, robo domiciliario con armas de fuego, agresión agravada, violencia doméstica, fraude y conducción bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades señalaron que los 21 arrestados recibirán el debido proceso legal y permanecerán bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hasta que se lleve a cabo su deportación. Al respecto, organizaciones locales de apoyo a inmigrantes, como el Immigration Project de Normal, Illinois, han reportado un aumento notable en los avistamientos y denuncias de actividad del ICE en la región.

Esta situación ha ocasionado que varios grupos comunitarios busquen implementar planes de contingencia y organizar campañas de recolección de víveres para ayudar a las familias afectadas. No se ha compartido la identidad de los extranjeros involucrados.

Así se realizaron los arrestos: zonas y personas detenidas

La organización comunitaria Immigration Project, ubicada en Normal, Illinois, ha logrado identificar y rastrear los casos de detenciones en varias localidades del estado, a pesar de la información generalizada sobre los incidentes en Springfield y Peoria. Según el desglose inicial, se dividió así:

Cuatro arrestos en Springfield.

Tres en Peoria.

Tres en Bloomington.

Además, el total de detenidos fue de 21, con el resto de los casos distribuidos en áreas cercanas al centro de Illinois. Esta labor de seguimiento se realizó a través de sus redes de alerta vecinal, evidenciando la importancia de la colaboración comunitaria.