- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Alianza Lima
- Melgar vs Comerciantes Unidos
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Clausura
- Acumulado
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agentes del ICE ARRESTAN a 21 personas en Illinois; algunos cuentan con ANTECEDENTES
Una operación del ICE concluyó con la detención de 21 inmigrantes indocumentados en el centro de Illinois. ¿Qué se sabe sobre ellos? ¿Serán deportados?
¡Atención! El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a un total de 21 inmigrantes indocumentados en operativos realizados en el centro de Illinois entre el 26 y el 28 de octubre de 2026. Estas recientes acciones se centraron en las ciudades de Springfield y Peoria.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en Walmart: joven de 25 años fue ARRESTADO tras ser acusado de ROBAR artículos valorizados en 1.150 dólares
Según las autoridades migratorias y lo expuesto en la prensa internacional, los detenidos poseían órdenes finales de deportación y presentaban antecedentes penales relevantes. AQUÍ más detalles.
Agentes del ICE arrestan a 21 personas en Illinois; ilegales cuentan con antecedentes
'WCIA' informó que, recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la detención inmediata de varios individuos con antecedentes penales significativos, que incluyen delitos graves como intento de homicidio en primer grado, agresión sexual depredadora contra menores, secuestro, robo domiciliario con armas de fuego, agresión agravada, violencia doméstica, fraude y conducción bajo los efectos del alcohol.
Las autoridades señalaron que los 21 arrestados recibirán el debido proceso legal y permanecerán bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hasta que se lleve a cabo su deportación. Al respecto, organizaciones locales de apoyo a inmigrantes, como el Immigration Project de Normal, Illinois, han reportado un aumento notable en los avistamientos y denuncias de actividad del ICE en la región.
Esta situación ha ocasionado que varios grupos comunitarios busquen implementar planes de contingencia y organizar campañas de recolección de víveres para ayudar a las familias afectadas. No se ha compartido la identidad de los extranjeros involucrados.
Así se realizaron los arrestos: zonas y personas detenidas
La organización comunitaria Immigration Project, ubicada en Normal, Illinois, ha logrado identificar y rastrear los casos de detenciones en varias localidades del estado, a pesar de la información generalizada sobre los incidentes en Springfield y Peoria. Según el desglose inicial, se dividió así:
- Cuatro arrestos en Springfield.
- Tres en Peoria.
- Tres en Bloomington.
Además, el total de detenidos fue de 21, con el resto de los casos distribuidos en áreas cercanas al centro de Illinois. Esta labor de seguimiento se realizó a través de sus redes de alerta vecinal, evidenciando la importancia de la colaboración comunitaria.
- 1
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: FILTRAN nombres de 41.000 agentes del DHS y del ICE; exponen UBICACIÓN de instalaciones
- 2
ALERTA MÁXIMA en Walmart: joven de 25 años fue ARRESTADO tras ser acusado de ROBAR artículos valorizados en 1.150 dólares
- 3
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: reportan ARRESTOS de tres personas tras OPERATIVO del ICE en esta concurrida zona
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 49.90
Benya Spa
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más
PRECIOS/ 14.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90