Temblor HOY, jueves 29 de octubre, EN VIVO: epicentro del último sismo en Perú, según reporte del IGP

Vivir en un país altamente sísmico como el Perú implica estar preparados para sentir un temblor en cualquier momento. Si percibiste un movimiento telúrico o deseas conocer dónde se registró el último sismo, aquí te presentamos el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con información actualizada. Conoce a continuación dónde se ubicó el epicentro del último temblor registrado hoy, jueves 29 de octubre de 2026, cuál fue su magnitud y qué medidas de prevención debes adoptar junto a tus seres queridos ante la posibilidad de réplicas.

Temblor HOY, 29 de octubre, EN VIVO: epicentro del último sismo en Perú, según el IGP 07:29 TEMBLOR HOY EN ICA Fecha:29/10/2026 07:04:03

Mag:4.6

Prof:26km

Lat:-15.70

Long:-75.36

Int:III San Juan de Marcona

Ref:43 km al SO de San Juan de Marcona, Nasca - Ica 07:09 TEMBLOR HOY EN UCAYALI Fecha:29/10/2026 03:17:32

Mag:4.6

Prof:125km

Lat:-8.48

Long:-74.30

Int:II-III Pucallpa

Ref:27 km al SE de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali 07:08 ¡Bienvenidos, lectores! Mantente informado sobre los últimos sismos registrados en el Perú. Aquí encontrarás información actualizada sobre dónde ocurrió el temblor, cuál fue su magnitud, dónde se ubicó el epicentro y a qué hora se registró, según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).