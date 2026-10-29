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Temblor HOY, jueves 29 de octubre, EN VIVO: epicentro del último sismo en Perú, según reporte del IGP

Consulta la información actualizada del IGP sobre el último sismo en Perú: epicentro, magnitud, profundidad y recomendaciones para proteger a tu familia.

María Zapata
¿Cuál fue el último sismo reportado por el IGP?
¿Cuál fue el último sismo reportado por el IGP? | Google Gemini
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Vivir en un país altamente sísmico como el Perú implica estar preparados para sentir un temblor en cualquier momento. Si percibiste un movimiento telúrico o deseas conocer dónde se registró el último sismo, aquí te presentamos el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con información actualizada. Conoce a continuación dónde se ubicó el epicentro del último temblor registrado hoy, jueves 29 de octubre de 2026, cuál fue su magnitud y qué medidas de prevención debes adoptar junto a tus seres queridos ante la posibilidad de réplicas.

Conoce en qué fechas los trabajadores del sector público cobrarán su sueldo de noviembre 2026.

PUEDES VER: Cronograma de pagos en noviembre 2026 del Banco de la Nación: fechas de sueldos para el sector público

Temblor HOY, 29 de octubre, EN VIVO: epicentro del último sismo en Perú, según el IGP

07:29
29/10/2026

TEMBLOR HOY EN ICA

  • Fecha:29/10/2026 07:04:03
  • Mag:4.6
  • Prof:26km
  • Lat:-15.70
  • Long:-75.36
  • Int:III San Juan de Marcona
  • Ref:43 km al SO de San Juan de Marcona, Nasca - Ica
07:09
29/10/2026

TEMBLOR HOY EN UCAYALI

  • Fecha:29/10/2026 03:17:32
  • Mag:4.6
  • Prof:125km
  • Lat:-8.48
  • Long:-74.30
  • Int:II-III Pucallpa
  • Ref:27 km al SE de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali
07:08
29/10/2026

¡Bienvenidos, lectores!

Mantente informado sobre los últimos sismos registrados en el Perú. Aquí encontrarás información actualizada sobre dónde ocurrió el temblor, cuál fue su magnitud, dónde se ubicó el epicentro y a qué hora se registró, según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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