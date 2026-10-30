Recientemente, se ha realizado la detención de Ian Rashad Tucker, de 31 años, quien fue privado de su libertad el lunes 26 de octubre de 2026 en San Antonio, Texas, por presuntamente conducir bajo la influencia del alcohol (DWI/DUI). Según informaron fuentes policiales a medios locales, Tucker trabaja como agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las autoridades siguen investigando el incidente, que ha generado preocupación debido a la naturaleza de su empleo. Aquí más detalles.

EE. UU.: hombre, identificado como agente del ICE, fue detenido tras conducir bajo efectos del alcohol

Según lo expuesto en San Antonio Express News, la Policía de San Antonio detuvo a un individuo en su vehículo poco antes de la medianoche del lunes, en las cercanías de la autopista Interstate 10 West y la calle Colorado, debido a una infracción de tráfico. Durante la intervención, los oficiales observaron claros signos de intoxicación y estado etílico.

Sujeto, identificado como agente del ICE, fue arrestado tras conducir bajo efectos del alcohol.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la cárcel del condado de Bexar, desde donde fue liberado el martes tras abonar una fianza de $1.000. Se confirmó que el hombre forma parte del ICE. Al respecto y tras los cuestionamientos, el canal de noticias KSAT Investigates, un portavoz de la agencia del ICE emitió un comunicado en el que se resalta el compromiso de la institución con los más altos estándares de profesionalismo y ética.

Asimismo, se indicó que cualquier incidente de mala conducta es objeto de una investigación exhaustiva, aunque, por políticas internas, no se ha compartido públicamente la identidad del involucrado ni más datos sobre el caso.

¿Qué sucede con su estatus laboral?

Hasta el momento, no se ha proporcionado más información sobre la infracción de tráfico que originó la detención de Ian Rashad Tucker, ni sobre su situación laboral. Según los informes más recientes de la policía de San Antonio y de agencias federales, actualizados al viernes 30 de octubre de 2026, sí se han registrado los siguientes puntos clave: