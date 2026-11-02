Aviso importante: se ha confirmado recientemente que, los inmigrantes que han logrado su libertad tras ganar solicitudes de hábeas corpus en los tribunales, están siendo detenidos de nuevo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Esta situación ha generado preocupación entre los defensores de los derechos humanos, quienes advierten sobre las implicaciones legales y éticas de estas acciones, además de los propios extranjeros. ¿Ya no se respetan las decisiones judiciales en el país americano?

Agentes del ICE detienen a inmigrantes que habían sido liberados pese a petición de hábeas corpus

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puso en marcha una última estrategia de rearresto inmediato que ha perjudicado de manera directa a los inmigrantes recién liberados por decisiones de tribunales federales mediante recursos de habeas corpus. Organizaciones de derechos humanos y abogados especializados han denunciado que esta táctica se ejecuta en ocasiones minutos después de que se emiten los fallos judiciales, lo que expone una infracción de las órdenes judiciales.

Agentes del ICE arrestan a inmigrantes que habían sido liberados en el país.

Según 'The Guardian', entre los casos más cuestionados se informó del registro de al menos 20 incidentes en EE. UU., donde inmigrantes que lograron su libertad fueron detenidos nuevamente casi de inmediato. En Minnesota, varios individuos fueron re-detenidos por agentes de ICE dentro del mismo edificio federal, antes de poder salir . En Luisiana, un hombre de 77 años fue arrestado nuevamente solo diez días después de que un juez ordenara su liberación por motivos de salud.

Al respecto y ante las críticas, los tribunales federales han empezado a adoptar medidas contundentes. En estados como Luisiana, Pensilvania y Minnesota, los jueces han declarado en desacato a altos funcionarios de inmigración y han emitido advertencias severas, subrayando que ICE no puede eludir los fallos judiciales mediante tecnicismos o órdenes tardías.

Cabe resaltar que los defensores legales han señalado que este incremento en las re-detenciones está relacionado con las presiones políticas de la administración actual para realizar deportaciones masivas. Asimismo, se reveló que el número de demandas de habeas corpus presentadas por inmigrantes para cuestionar estas detenciones ha alcanzado cifras récord, superando las 91.000 peticiones.

¿Qué más se sabe sobre esta situación en EE. UU.?

Es importante saber que, una detención tras una orden de liberación, no se considera automática en todos los casos, especialmente si hay causas penales diferentes o cambios significativos en las circunstancias.

Sin embargo, la re-detención inmediata por los mismos cargos civiles que llevaron a la concesión del habeas corpus está siendo severamente sancionada por los magistrados federales, quienes ya demandaron el cumplimiento del debido proceso.