Atlético Madrid envió un comunicado, con palabras fuertes, dirigido al Barcelona por el caso Antoine Griezmann [FOTO]

La temporada del Barcelona ha sido fructífera a nivel local, pero en la Champions League se quedó a puertas de las semifinales. Esto, sumada a la salida de Andrés Iniesta, ha hecho que la dirigencia ‘azulgrana’ piense en un fichaje importante y su máximo objetivo es Antoine Griezmann, del Atlético Madrid.

Sin embargo, el conjunto ‘colchonero’ no está dispuesto a dejar ir a Antoine Griezmann. Miguel Ángel Gil Marín, consejero y delegado del Atlético Madrid, claramente incómodo por la situación, envió un comunicado sobre esta situación. "Estamos hartos de la actitud del Barcelona”, fue una de las líneas más resaltantes del texto.

“En ningún momento hemos negociado por Griezmann y no tenemos ninguna intención de hacerlo. Personalmente manifesté hace unos meses al mismo presidente del Barcelona que los derechos del jugador no están en venta ni los vamos a vender”, agregó el delegado del Atlético Madrid.

En las instalaciones del ‘Colchonero’ consideran que la conducta de Barcelona, manifestando su interés por Griezmann en mientras la temporada sigue en juego, no ha sido positivo. Incluso, Miguel Ángel Gil Marín no ve con buenos ojos que se hable de la salida del ‘Principito’ a puertas de que dispute la final de la Europa League. La novela parece tener más capítulos y no tener un final cercano.

EL DATO:

La prensa de España afirma que el Barcelona ha ofrecido 100 millones de euros al Atlético Madrid para hacerse con los servicios de Antoine Griezmann.