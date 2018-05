Sao Paulo, con Christian Cueva, recibe a Rosario Central por la Copa Sudamericana [HORA Y CANAL]

Sao Paulo de Brasil recibe a Rosario Central este miércoles 7:45 p.m. (hora peruana) EN VIVO ONLINE vía FOX SPORTS en partido de vuelta por la Copa Sudamericana en el Estadio Morumbí.

La escuadra ‘tricolor’ tiene la obligación de ganar para seguir en carrera. Un empate 0-0 llevaría a una definición por penales; mientras que una paridad con goles, sea cual sea el resultado, daría el pase a la escuadra argentina por ser visitante.

Por su parte, Rosario Central, llega al duelo frente a Sao Paulo tras sufrir una serie de derrotas consecutivas ante River Plate, Racing y Defensa y Justicia por la Superliga Argentina.

Cabe destacar que, el futbolista nacional, Christian Cueva, podría arrancar en el mediocampo ‘tricolor’ para sustituir a Nené, quien viene recuperándose de una lesión en su pierna derecha.

POSIBLES ALINEACIONES DE SAO PAULO - ROSARIO CENTRAL

Sao Paulo: Sidao; Eder Militao, Robert Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Regis, Petros, Jucilei, Liziero; Cueva y Valdivia

Rosario Central: Ledesma; Ferrari, Martínez, Cabezas, Parot; Da Campo, Ortigoza, Gil; Camacho, J. Pereyra y Marco Ruben

HORARIOS DEL JUVENTUS VS. MILAN

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.45 p.m. .

Estados Unidos: 7.45 p.m. (ET) / 4.45 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.45 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.45 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.45 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.45 a.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL SAO PAULO - ROSARIO CENTRAL?

