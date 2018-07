Conoce la fecha del debut de Raúl Ruidíaz con el Seattle Sounders

Luego de la esperada presentación de Raúl Ruidíaz como refuerzo del Seattle Sounders, muchos hinchas del delantero peruano ya esperan verlo en acción, y ante constantes interrogantes sobre su debut en la MLS, el club estadounidense reveló la fecha de su regreso a las canchas.

La ‘Pulga’ Ruidíaz no ha podido alinear el once de Seattle Sounders tras no estar inscrito en la lista oficial del equipo, sin embargo, el martes 10 se abrirá el libro de pases de la Major League Soccer y podría jugar en la próxima jornada ante el Atlanta United el 15 de julio.

PUEDES VER: Raúl Ruidíaz y su emotivo mensaje de despedida a los hinchas del Monarcas Morelia [FOTO]

“Lo más pronto que podría hacerlo es el domingo 15 de julio, una vez que la ventana de transferencias haya abierto oficialmente el 10 de julio”, respondió el equipo mediante sus redes sociales al ser consultado sobre Ruidíaz.

NO TE PIERDAS: En homenaje a Raúl Ruidíaz, Morelia retira el dorsal ‘9’ por dos temporadas [VIDEO]

Mientras tanto, el delantero nacional continúa siendo homenajeado por Monarcas Morelia, esta vez, agradecieron su paso por la Liga MX con un vídeo con sus mejores 5 goles, lo que emocionó a Ruidíaz.

EL DATO

Raúl Ruidíaz se consagró goleador del Torneo Apertura y Clausura la temporada anterior de la Liga MX.