Luis Enrique: "La Selección siempre es algo especial" [VIDEO]

Luis Enrique fue nombrado como nuevo director técnico luego de que Fernando Hierro asumiera el cargo durante el Mundial Rusia 2018. Recordemos que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol destituyó a Julien Lopetegui por negociar con Real Madrid a sus espaldas. Esto ha hecho de que en menos de un mes, la selección de España haya tenido hasta tres entrenadores.

Apenas arribó a la Ciudad del Fútbol esta mañana, el ex estratega del Barcelona dio declaraciones tras conocer las instalaciones y saludar a algunos empleados y conocidos. "La Selección es siempre algo especial. Lo es el hecho de poder representar a tu país y más a este equipo, que viene de ganar muchas cosas y es una selección diferente en el mundo", fueron las primeras palabras que dio al canal oficial de YouTube del seleccionado español.

Llega ilusionado a este nuevo reto ya que considera que ser entrenador del país en que naciste es una responsabilidad enorme, pero tiene altas expectativas y quiere salir campeón de la próxima Eurocopa. "Ser seleccionador era una idea, que ya tiene su poso y su responsabilidad. Conociendo la residencia en la que vamos a trabajar, las instalaciones... Veo mucho nivel, la gente está muy preparada, con muchas ganas de empezar", continuó.

"Como entrenador siempre dije que era uno de mis objetivos. No sabía si a corto y medio plazo, en esto del fútbol no puedes decir cuándo es el mejor momento. Ha salido la oportunidad ahora. Me veo más que preparado para afrontarlo, más que ilusionado. Con muchísimas ganas", concluyó la corta entrevista Luis Enrique para empezar a trabajar con su cuerpo técnico para llevar a la gloria a la selección de España.

