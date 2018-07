El gran error de Jorge Sampaoli para el Mundial Rusia 2018, según Carlos Tévez

Tras la renuncia de Jorge Sampaoli a la Selección Argentina, no han sido pocas las voces que han salido a criticar al ahora exseleccionador. Carlos Tévez fue el último en aparecer en escena y consideró que "terminó como todos pensábamos que iba a terminar".

"Nadie lo dice, pero cuando no haces las cosas bien ni tienes las ideas claras, no puedes llegar lejos", abundó el futbolista de Boca Juniors.

El exseleccionado argentino lamentó la falta de juego de la 'Albiceleste' en Rusia 2018. "No tuvimos una idea clara de cómo íbamos a jugar el Mundial. Todo viene de la mano", afirmó.

Sin embargo, la principal crítica de Carlos Tévez a Jorge Sampaoli, su gran error según palabras del 'Apache', fue no llevar a Lautaro Martínez a la Copa del Mundo. "El gran error fue no llevar a Lautaro. Era un Mundial para que empezara a tener ese roce y ese contacto en este tipo de torneo. Yo no sé cómo no lo llevó", sostuvo.

"Hay que hacer lo que hizo Alemania y ahora Francia, en vez de caer en la misma ignorancia que tenemos", remató.

EL DATO:

Carlos Tévez nunca fue llamado a la Selección Argentina por Jorge Sampaoli, pese a su vuelta del fútbol chino a Boca Juniors con el objetivo de ganarse un lugar en la lista de 23 para el Mundial Rusia 2018.