Mundialista uruguayo ansioso por jugar a lado de Cristiano Ronaldo en la Juventus [VIDEO]

Lo enfrentó en Rusia 2018 y ahora serán compañeros. El joven futbolista uruguayo, Rodrigo Bentancur, vivió algo insólito en la Copa del Mundo después del choque contra Portugal por los octavos de final.

Luego del partido frente a los lusitanos, Rodrigo Bentancur, debió acudir al control antidopaje junto con Cristiano Ronaldo y se llevó una sorpresa por la reacción del flamante refuerzo de la Juventus de Turín.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo: Jorge Benavides y su graciosa imitación del portugués en su presentación en la Juventus [VIDEO]

"En el Mundial me tocó ir al doping con Cristiano. Me saludó lo más bien, me dijo mi nombre. Yo lo miré y dije, ¿cómo sabe mi nombre?", atinó el 'charrúa'.

NO TE LO PIERDAS: Espectacular: así es la tercera camiseta de la Juventus para la temporada 2018-19

"Estuvimos hablando un ratito. Cada jugador tiene su personalidad, pero fuera de la cancha por lo que me pareció ahí es una gran persona", añadió Bentancur.

EL DATO:

Rodrigo Bentancur suma 27 partidos disputados con la Juventus de Turín.