Menotti destroza a la AFA: "Me dan ganas de agarrar un revólver y matarlos"

La selección argentina fue una de las grandes decepciones del Mundial de Rusia 2018 tras quedar eliminada a manos del campeón Francia. Sin embargo, para la crítica local lo que más le preocupó fue el juego paupérrimo. Uno de los líderes para hablar del tema es César Luis Menotti, que tuvo fuertes declaraciones respecto al tema.

Y es que el mítico entrenador no se midió en sus palabras y arremetió brutalmente contra los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino por su pésima gestión y los culpó por la falta de jugadores de talla internacional de cara al futuro. Asimismo, le metió una pequeña crítica a Lionel Messi de manera sutil.

"La AFA compró un predio en Marbella, cuando los clubes no tienen agua, pero quieren a 'los Messi' en Marbella”, manifestó un enfurecido Menotti por el terreno que la entidad quiere adquirir en territorio español.

“Mi amigo de Rosario me dijo que Central Córdoba está en manos de cuatro mafiosos. ¿Y quién compró esta mansión? Dicen que los jugadores van a tener que entrenar más allá que acá. ¿Cuáles son los cracks que tiene Argentina afuera que no haya acá?”, agregó el ‘Flaco’.

“Es terrible esto, la verdad que me da vergüenza. Me dan ganas de irme a la mierda, de irme a vivir a Uruguay, esto no se puede aguantar. Gastaron una fortuna en un predio en Marbella, el entrenador de la Selección puede armar una selección europea y los que están acá que se jodan, total”, señaló.

“No lo puedo creer, cuando vi eso en el diario de hoy me empecé a sentir mucho peor, me dolía la garganta. Me dieron ganas de agarrar un revolver y matarlos. ¿Por qué no les dan la plata a las divisiones inferiores? No se puede creer”, concluyó Menotti.

EL DATO

César Luis Menotti salió campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de 1978.