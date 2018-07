Liverpool enfrenta al Borussia Dortmund EN VIVO ONLINE por la International Champions Cup

Sentimientos encontrados. Este domingo, Jürgen Klopp se enfrentará a su antiguo club, el Borussia Dortmund, mientras que el Liverpool comienza su aventura en la International Champions Cup 2018. El duelo arrancará desde las 3:05 p.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV Sports.

El combinado 'red', subcampeón de la última edición de la Champions League, tendrá su primera prueba de fuego ante un equipo que viene embalado tras derrotar por 1-0 al Manchester City. Daniel Sturridge y Mario Götze son los llamados a dejar su firma en el Bank of America Stadium y guiar a sus respectivas escuadras hacia la victoria.

La International Champions Cup 2018 empieza a tomar forma con el choque de dos equipos que apuntan a ganarlo todo en su país. Klopp podrá ver en acción a sus flamantes incorporaciones: Fabinho, Naby Keïta, Alisson y Xherdan Shaqiri. El guardameta brasileño y el volante suizo tendrán que esperan su chance en el banquillo. En tanto, Fabinho y Keïta arrancarán desde el vamos.

De otro lado, el Borussia Dortmund buscará encajar su segunda victoria al 'hilo' en el certamen y ratificar su candidatura al título. El llamado a marcar la diferencia y aparecer de las tinieblas es Götze, quien dejó su firma ante los 'Citizens'. El "10" se apoyará en el ataque con Christian Pulisic, de 19 años, quien brilla con luz propia.

