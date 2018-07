Lokomotiv de Moscú de Jefferson Farfán oficializó fichaje de Grzegorz Krychowiak

Finalmente, Lokomotiv de Moscú oficializó la contratación de Grzegorz Krychowiak, quien llegará al equipo de Jefferson Farfán, con miras a reforzar el equipo para afrontar con éxito la Premier League de Rusia y sobre todo la Champions League.

Junto a la ‘Foquita’ Farfán, el polaco de 28 años hará un plantel de temer, y es que, la intención de Yuri Siomin, entrenador del Lokomotiv, es hacer una campaña productiva con esta dupla que se perfila como una de temer.

El polaco de 28 años, llega al equipo ruso, en calidad de préstamo, procedente del PSG, con una opción de compra de 10 millones de euros, según lo anunció la página oficial del ‘Loko’, recibiendo la inmediata respuesta de Grzegorz Krychowiak.

Por su lado, antes de hacerse oficial el fichaje de Krychowiak, el mediocampista habría tenido acercamiento con Jefferson Farfán y por encargo del peruano, habría pasado sus vacaciones en Perú, según compartió fotografías en su cuenta de Instagram.

Krychowiak is currently training in Perú. I wouldn’t be surprised if he was in contact with Farfán🙌🏻 pic.twitter.com/JA0hc2bZge