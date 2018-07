Maradona es sorprendido en aparente estado de ebriedad en Argentina [VIDEO]

Diego Armando Maradona vuelve a ser noticia mundial pero no precisamente por actividades que estén ligadas al fútbol, sino por un bochornoso incidente tras haber sido captado en aparente estado de ebriedad.

Las cámaras de televisión de un medio argentino captó el preciso momento donde el ex jugador pretendía conducir su carro en aparente estado de ebriedad. La cadena televisiva se acercó al carro de Maradona para realizarle algunas preguntas, a lo cuál el argentino no se negó y respondía entre balbuceos, mostrando dificultad para moverse, y un poco ido. “Hoy la casa madre del fútbol es un desastre”, fue una de las frases que logró soltar en referencia a la AFA.

En otro momento habló de Tapia, presidente de la federación. “Yo hablo de dirigentes que sepan lo que hacen, no se puede ir a buscar a Tapia, a Ezeiza, los corruptos que están al lado de él, no me importan los nombres”, una frase casi sin entender que soltó Maradona para la prensa local de su país. "Estoy bien, no tengo nada", insistió Diego Armando Maradona manteniendo su manos en el volante de su vehículo.

Éste es el segundo incidente en menos de un mes donde el 'Pelusa' muestra una imagen que quedará para el recuerdo, pero en el del baúl de los excesos y mal comportamiento. Ya en plena Copa del Mundo, el campeón mundial con la 'albiceleste' se mostró incapaz de mantenerse de pie en el partido contra Nigeria, y donde celebró un gol haciendo gestos obscenos desde el palco.