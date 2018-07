Manchester United vs Milan EN VIVO: Partidazo por la International Champions Cup

Manchester United enfrentará al AC Milan este miércoles 25 de julio a las 10:00 p.m. (hora peruana) por la International Champions Cup desde el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California. EL encuentro será televisado por la cadena DirecTV Sports, pero podrás seguir las incidencias, con videos de los hechos más importantes, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El Manchester United afrontará su tercer encuentro amistoso en Estados Unidos, con la clara misión de conseguir su primera victoria. El equipo dirigido por José Mourinho solo consiguió empates ante América de México (1-1) y ante el San José Earthquakes de la MLS (0-0), mostrando un juego poco vistoso, esto tal vez debido a la ausencia de varios jugadores.

Y es que, ‘Los Diablos Rojos’ no han podido contar con sus figuras mundialistas en los mencionados primeros encuentros puesto que se encuentran de vacaciones. No obstante, la presencia del chileno Alexis Sánchez si está asegurada, pues superó algunos problemas que no le permitieron el ingreso al país norteamericano hace unos días.

The boys are looking sharp ahead of our #ICC2018 clash with AC Milan! 👌



