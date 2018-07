Real Madrid podría prestar a Theo Hernández a la Real Sociedad

Theo Hernández no está cómodo en el Real Madrid y la Real Sociedad lo quiere. No ha gozado de suficientes oportunidades como para seguir este curso y le ha comunicado a la directiva 'merengue' que quiere ser cedido a préstamo. Además, se dice que no estaría en los planes de Julen Lopetegui para la International Champions Cup.

Diario 'AS' asegura que el lateral francés está con un pie y medio fuera del Real Madrid para la temporada 2018/2019. Por esa razón, Florentino Pérez está dispuesto a darlo a préstamo para que agarre más experiencia. La Real Sociedad asoma como posibilidad y solo faltarían detalles para que se llegue a un acuerdo.



No es la primera vez que el conjunto español quiere hacerse con los servicios de Theo Hernández. El francés está dispuesto a salir del último campeón de la Champions League con tal de tener más minutos de juego. Quiere protagonismo y es algo que en la Real Sociedad podría encontrar.

Cabe resaltar que no sería la primera vez que el Real Madrid preste a este jugador. En una primera oportunidad, fue cedido al Alavés. Esto ocurrió hace dos temporadas y no defraudó. Fue titular y una de las figuras en la zona defensiva del equipo. Es por esa razón que Zinedine Zidane lo tuvo en cuenta para la temporada anterior, pero fue difícil que le quite el puesto al brasileño Marcelo.