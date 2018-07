¡No olvida! Jurgen Klopp sobre Sergio Ramos: “fue despiadado y brutal”

A pesar que pasaron varios meses desde la final de la Champions League, Jurgen Klopp no perdona la actuación de Sergio Ramos, y la, supuesta, provocación a la lesión de Mohamed Salah y la contusión cerebral a Karius Loris, asegurando que la acción antideportiva del capitán de Real Madrid se ha dado en reiteradas oportunidades.

“No creo que nos vuelva a ocurrir algo parecido: que le pongan el codo en la cara de nuestro portero, lanzar al suelo a nuestro anotador como si fuera un luchador y después ganar el partido. Si juntas todas las situaciones de Ramos verás un montón de situaciones. El año anterior ante la Juve, él fue el responsable de la roja a Cuadrado. Es como si el mundo aceptara que uses tus armas en cada partido para ganar”, expresó el DT.

Y es que, en la opinión del estratega alemán, Ramos no es juzgado con imparcialidad, a pesar de ser “despiadado y brutal”. “Es una acción-reacción-acción y no me gustó, pero si echas el recuerdo atrás y no eres del Madrid piensas que fue despiadado y brutal”, manifestó Jurgen Kloop.

Asimismo, rechazó los ataques en su contra por no superar la derrota en la final de la Champions. “La gente dirá que soy débil o un mal perdedor o un quejicoso. No lo soy. Lo acepto. No me despierto todas las mañanas y pienso en Ramos”, declaró el DT.

EL DATO

Esta tarde, Liverpool jugará ante Manchester United (4:00 p.m.) por la International Champions Cup.