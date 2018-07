Arsenal hará una astronómica oferta al Barcelona por Ousmane Dembélé

El Arsenal se sigue preparando para lo que será la temporada 2018/2019. Quiere afrontar de buena manera la nueva sesión que iniciará en menos de tres semanas y por eso se viene preparando en la International Champions Cup. A pesar de esto, Unai Emery considera que aún le falta un jugador para ser uno de los mejores de la Premier League este curso y luchar por meterse nuevamente en la élite.

Ousmane Dembélé es la nueva prioridad que tiene el técnico español para el equipo. El ex estratega del Paris Saint-Germain lo quiso cuando estaba en Francia, pero el Barcelona se le adelantó y le quitó a su jugador soñado. Ahora, está dispuesto a incluir en la operación a uno de sus titulares para obtener al joven atacante que recientemente salió campeón del mundo.



Según 'The Sun', la directiva del Arsenal prepara unos 150 millones de euros más Aaron Ramsey como oferta para el Barcelona. ¿Querrá Josep María Bartomeu? Luego de que acabó el Mundial Rusia 2018, el conjunto culé declaró intransferible a Ousmane Dembélé. Será difícil que cambien de parecer, pero en el mercado de fichajes europeo cualquier cosa puede pasar.

Recordemos que desde junio, Sven Mislintat -el encargado de ver los fichajes para el Arsenal-, ya tiene contacto con el jugador francés y su representante para que se muden a Londres. Los 'Gunners' no quieren perder el tiempo y le buscarán un relevo a la ofensiva, que mal no está.

Ousmane Dembélé llegó al Barcelona para la temporada 2017/2018 procedente del Borussia Dortmund. El joven atacante francés se lesionó al inicio del campeonato, pero cuando se recuperó no defraudó. Llegó sin problemas a la Copa del Mundo y, aunque no fue titular, no desentonó cuando Didier Deschamps le dio la oportunidad de ingresar al campo.