Nikola Kalinic: "Estoy muy feliz por llegar al Atlético porque es un equipo grande" [VIDEO]

El volante de la selección de Croacia, Nikola Kalinic, quien fuera protagonista de un inusitado hecho en la Copa del Mundo Rusia 2018, fue oficializado por el Atlético de Madrid como su flamante refuerzo.

"Estoy muy feliz por estar aquí. El Atlético es un equipo grande. Cada año juega la Champions y siempre pelea por terminar entre los primeros. Estoy muy contento por estar aquí", expresó indicó.

Kalinic ya puso en la mira su primer objetivo con los 'Colchoneros': la Supercopa de Europa que tendrán que disputarla contra el Real Madrid, campeón de la UEFA Champions League.

"Intentaremos ganar el título. Estoy muy feliz de poder formar parte del equipo y espero que lo demos todo para ganar. Estoy muy contento por poder entrenar con jugadores y un técnico top", expresó.

Finalmente, el balcánico de 30 años prefirió no referirse a su estilo de juego debido a que el jugador ha decidido que juzguen su rendimiento dentro del terreno de juego. "No me gusta hablar sobre mí. Mejor que me vean y así sabrán cómo juego", concluyó.

EL DATO

Nikola Kalinic llegó al Atlético de Madrid procedente del Milán. En el club italiano, disputó 125 encuentros en donde anotó 39 goles.