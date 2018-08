Mariano Díaz: "Al Madrid nunca se le puede decir que no"

Mariano Díaz es el típico jugador que le gusta hablar con goles en el 'verde'. Si bien no pudo derrochar toda su magia en el Real Madrid (2016-17), el futbolista español de origen dominicano se sacó la espina clavada en el Olympique de Lyon, donde sumó 21 dianas en el pasado curso.

Ello despertó el interés de los clubes más poderosos del Viejo Continente, incluido el cuadro 'merengue'. Este último viernes el diario 'AS' publicaba que el jugador no quería saber nada del Madrid, por lo que el propio delantero tuvo que salir al frente para desmentir dicha noticia.

"Al Real Madrid no se le puede decir que no", se puede leer en la cuenta oficial de Mariano Díaz, de 25 calendarios, en Twitter. El dominicano citó el 'tuit' del diario 'AS' donde informa que el jugador no quiere volver a la 'Casa Blanca'.

Al Real Madrid no se le puede decir que no...😏https://t.co/TM5fkYwfvd — Mariano Diaz Mejia (@marianodiaz9) 10 de agosto de 2018

Cabe precisar que el Madrid no es el único cuadro hispano que preguntó por Díaz, pues el Sevilla está interesado en sus servicios. Sin embargo, el Lyon no está dispuesto a escuchar ofertas por el extremo.

EL DATO:

Mariano Díaz ganó la Liga 2016-17 con el Real Madrid.