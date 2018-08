Jürgen Klopp disparó contra Sergio Ramos y lo señaló como 'tramposo'

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, se acordó de Sergio Ramos y repartió a diestra con calificativos de forma espectacular. debido a que tiene en mente todavía esa jugada 'polémica' de 'el capitán español' que sacó del partido a su jugador Mohamed Salah. Viéndose dañado directamente al funcionamiento y chances para ser campeón la temporada pasada de UEFA Champions League.

"Yo no quiero ganar de cualquier manera. Por supuesto que me habría gustado convertirme en campeón de la Liga de Campeones, y no habría devuelto el título por muchas polémicas que hubieran surgido después. No espero eso de él (Sergio Ramos), pero sí que recapacite sobre su comportamiento en ciertas situaciones", dice el expresivo DT de los 'reds'.

Siendo muy puntual cuando remarcó el hecho que involucró la lesión notoria de su máxima estrella. Explicando al milímetro su pensamiento y concepto sobre esos hechos que dictan muchas veces el nivel del encuentro de fútbol, siendo muy crítico con los personajes que buscan siempre 'ganar de cualquier forma'.

"Puede que fuera una coincidencia, pero Salah fue sacado del juego durante una fase sobresaliente de su vida futbolística, en el centro del campo. Muchos dirán que estas cosas pasan, pero si ese es el mensaje que estamos enviando a nuestros hijos, que no hay límites y que todo va de ganar, entonces estaré encantado de dejar este planeta en 40 años", afirmó.

Finalmente, Klopp cerró su participación y destrozó con un dardo directo al capitán del Real Madrid: "¿Soy un buen perdedor? No. Pero durante la preparación del partido hablamos sobre Sergio Ramos, porque él ya había influido en la final del año anterior con un 'piscinazo' y una tarjeta roja contra la Juventus. El Madrid ganó la Champions justamente, nadie lo ha puesto nunca en duda. ¿Pero tiene que haber esas situaciones con Ramos? No".

EL DATO:

Jürgen Klopp llegó a la Premier League para dirigir al Liverpool en la temporada 2015/16, procedente del Borussia Dortmund.