Cruz Azul vs Tijuana: EN VIVO por la fecha 4 del torneo apertura [LIGA MX]

PREVIA - CRUZ AZUL VS TIJUANA:

'Los perros mexicanos' la tienen complicada por historia debido a que solamente le ganó una vez al Cruz Azul desde su ascenso a Primera División, poniéndose todas las fichas a este encuentro que tiene como principal atractivo los estilos de juegos bien marcados.

El cuadro de la frontera, Tijuana, siempre pasó mal con Cruz Azul, ahora en la noche se verán las caras y tendrá que luchar contra su pasado para así consolidarse dentro del fútbol máximo en México. La Liga MX tiene a este cotejo como el más atractivo, por eso las miradas se las lleva este duelo entre 'capitalinos y poblanos'.

🎙"La idea es seguir como hasta ahora, no caer en exceso de confianza".- Edgar Méndez pic.twitter.com/vMGeoCGHdy — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 10 de agosto de 2018

El ex jugador de Cruz Azul, Julián Velázquez hoy en Tijuana sabe muy bien cómo enfrentar al rival de turno. Con tristeza cuenta lo siguiente: “La verdad si hace meses me hubieran preguntado que estaría enfrentando a Cruz Azul no me lo hubiera imaginado. Todo eso (salida de Cruz Azul) me tomó de sorpresa. Pero en su momento ya hice mi duelo y ya pasó".

"Trato de superar los obstáculos que se me presentan en el camino y éste es uno más. Di vuelta a la página y hoy la realidad es otra: estoy en Tijuana agradecido por la oportunidad y ahora enfrento a mi ex club de este lado tratando de dar lo mejor de mí para ganar", le contó al diario RÉCORD en la previa de este fantástico partido.

Hoy la historia pinta muy interesante señaló el nuevo DT 'azul', Pedro Caixinha, que cada fecha se ve como un rival complicado para los demás, es producto de su trabajo el conseguir un equipo compacto y fuerte desde cualquier función, tanto ofensivo o defensivo.

“El buen inicio se debe al trabajo que venimos haciendo en el grupo, también individualmente y lo importante es seguir por esa misma línea. Vamos a tener ahora una nueva oportunidad para seguir sumando y va a ser importantísimo llegar con esa misma intensidad con la que se ha jugado. Esto va comenzando. Cada uno tiene que ir mostrando su mejor nivel partido a partido”, explicó el capitán del Cruz Azul, Jesús Corona también en charla con RÉCORD.

PROBABLES ALINEACIONES - CRUZ AZUL VS TIJUANA:

XI Cruz Azul: Jesús Corona, Aldrete, Aguilar, Domínguez, Flores, Marcone, Baca, Salas, Hernández, Méndez, Cauteruccio.

XI Tijuana: Lajud; Fuentes, Velázquez, Valenzuela, Mendoza; Rivero, D. Rodríguez, Cháves; Lucero, Castillo y Méndez.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Cruz Azul vs Tijuana?

Si quieres seguir en Internet el Cruz Azul vs Tijuana, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

UN RECUERDO DEL PARTIDO: CRUZ AZUL VS TIJUANA: