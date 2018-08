Nikola Kalinic habló sobre su salida de la "sele" de Croacia en pleno Mundial

Durante su presentación como futbolista del Atlético Madrid, Nikola Kalinic se refirió al tema de su expulsión de Rusia 2018 por parte del entrenador de Croacia, Zlatko Dalic.

Recordemos que la versión de los medios de comunicación es que Kalinic se negó a entrenar en los últimos minutos del cotejo de la Selección de Croacia ante Nigeria, alegando esta lesionado. El estratega creyó que este fingió y decidió darle de baja.

Kalinic confirma que fue decisión de Dalic, además contó que no quiso recibir la medalla porque no actúo un solo minuto durante el Mundial.

"No he hablado con Diego Simeone de eso. Lo que ocurrió en la selección ya pasó. Fue cosa del seleccionador que no quiso contar conmigo en el Mundial y no quise la medalla porque no jugué y no ayudé a conseguir ese gran resultado de Croacia. Ahora me esperan nuevos retos. Lo pasado, pasado está", dijo el artillero balcánico.

EL DATO

Kalinic firmó por el Atlético Madrid hasta junio del 2021.