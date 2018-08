Internacional vs Paraná EN VIVO ONLINE por la fecha 19 en la Serie A de Brasil

Internacional de Porto Alegre se enfrenta con Paraná por la fecha 19 en la Serie A de Brasil EN VIVO ONLINE este domingo 19 de agosto a las 9:00 a.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Estadio José Pinheiro Borda y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

Inter viene de sumar a la flamante contratación, Paolo Guerrero, con un vínculo de 3 temporadas procedente del Flamengo. Sin embargo, el depredador declaró en conferencia de prensa que le den unos días más para entrenar y llegar en las mejores condiciones físicas al Brasileirao.

El 'colorado' viene de golear por 3-0 a Fluminense con goles de Nicolás López (2) y Jonathan Álvez, ubicándose en el tercer lugar con 35 puntos. El Inter se encuentra tan solo a tres puntos del líder en la tabla de posiciones, Sao Paulo, por lo que una victoria podría colocarlos en la cima.

Por otro lado, Paraná no se encuentra en un buen momento en el Brasileirao, ya que empató 1-1 en casa con Botafogo y se hunde en el último lugar de la tabla con 14 puntos. El 'tricolor de vila' necesita de una victoria para despegar y alejarse de la zona de descenso.

La última vez Internacional y Paraná se vieron las caras fue en julio del 2018 en el estadio de Porto Alegre. El encuentro terminó una victoria para el combinado 'colorado' por 1-0 y el tanto del partido lo hizo William Pottker.

Último treino antes do jogo contra o Internacional rolando aqui no CT do Grêmio. Amanhã, às 11h, entramos em campo no Beira-Rio. #ParanáClube #PRC2018 #Brasileirão2018 pic.twitter.com/SsPanGQr1Q