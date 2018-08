Real Madrid vs Getafe EN VIVO: Partido por La Liga de España

Real Madrid enfrenta a Getafe este domingo 19 de agosto a las 3:15 p.m. (hora peruana) por la Jornada 1 de La Liga de España. El encuentro se desarrollará en Estadio Santiago Bernabéu y será transmitido por la señal de DirecTV Sports, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de las mejores jugadas, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La nueva etapa del Real Madrid en la Liga de España se inicia mañana. El equipo blanco dejó de contar con su máxima figura, Cristiano Ronaldo, y tratarán que la mencionada ausencia no los afecte demasiado, como sucedió en la Supercopa de Europa que se disputó a mitad de semana, donde cayeron por 4-2 ante Atlético Madrid.

La presencia de Julen Lopetegui como entrenador le aportará al club un estilo diferente de juego, al que los jugadores deben adaptarse lo más pronto posible. Ahora, Gareth Bale y Karim Benzema son los llamados a comandar el equipo, sumada a la juventud y hambre de gloria de Marco Asensio y Vinícius Júnior, el Real Madrid promete seguir siendo una demoledora.

Por otro lado, Getafe quiere repetir y tratar de mejorar lo hecho la temporada pasada. Recordemos que en la 2017-18 terminaron en el puesto 8, quedando solo a 3 puntos del último boleto a la Europa League. Si bien es cierto, una de las prioridades es evitar el descenso, llegar a un torneo internacional sería un gran resultado.

¡Buenos días azulones! ☀



El equipo prepara hoy a puerta cerrada el debut liguero frente al @realmadrid ⚽



¡Con ganas de que llegue mañana! 👏#VamosGeta pic.twitter.com/E0SXoxsmbp — Getafe C.F. (@GetafeCF) 18 de agosto de 2018

NO TE LO PIERDAS: Alianza Lima vs Sport Huancayo: Rinaldo Cruzado desperdició un penal que pudo ser el empate [VIDEO]

El entrenador José Bordalás entiende que no pudo haber debut más complicado que este, pero ya planea la estrategia perfecta para tumbarse al Real Madrid. Son en total 9 los partidos en que Getafe no sabe lo que es ganar ante el rival en mención, siendo la última en 2012, cuando en condición de local ganaron 2-1. El partido es difícil, pero la victoria no es imposible.

POSIBLES ALINEACIONES DEL REAL MADRID - GETAFE

XI Real Madrid: Keylor Navas; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Gareth Bale, Isco y Karim Benzema.

XI Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djené, Leandro Cabrera, Vitorino Antunes; Francisco Portillo, Mauro Arambarri, Nemanja Maksimovic, Amath Ndiaye; Jaime Mata y Ángel Rodríguez.

HORARIOS DEL REAL MADRID - GETAFE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 3.15 p.m.

Estados Unidos: 3.15 p.m. (ET) / 11.15 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 2.15 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4.15 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5.15 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 10.15 p.m. (al día siguiente)

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE EL REAL MADRID - GETAFE?

En Internet el duelo entre Real Madrid y Getafe, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.