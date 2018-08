AS Mónaco fichó a Willem Geubbels y es comparado con Kylian Mbappé

El Mónaco oficializó el fichaje de Willem Geubbels, proveniente del Olympique de Lyon por 20 millones de euros. En la presentación, el joven delantero de 17 años fue comparado con la figura del PSG y la selección francesa Kylian Mbappé.

"Me veo siguiendo sus pasos y, por qué no, haciéndolo mejor", fue la respuesta de Geubbels, la nueva contratación del 'principado', quien disputó a su corta edad con el Lyon un total de 90 minutos dividido en cuatro partidos.

El atacante 'galo' comprendió que por su edad y expectativas se le compare con Mbappe y puso paños fríos al tema, asegurando que no le quita el sueño. "Dan ganas de hacer grandes cosas cuando vemos lo que él ha hecho. De todas formas, no me presiono".

Cabe recordar que Kylian Mbappé jugó su primer partido en el primer equipo del Mónaco en el 2015, a los 16 años, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar con el 'principado' en toda la historia, superando a Thierry Henry.

EL DATO

Willem Geubbels mide 1.85 metros, cuenta también con nacionalidad holandesa y ha jugado por la selección francesa sub 18.