Usain Bolt empezó carrera futbolística, pero no tiene idea de cuál será su posición [FOTOS Y VIDEO]

Usain Bolt inició una nueva etapa en su carrera deportiva, pues dejó de lado las zapatillas de running, para lucirse con chimpunes en su primer día de entrenamiento en un equipo de futbol profesional, luego de ser campeón olímpico de atletismo hasta en 8 oportunidades.

El exatleta jamaico se unió, este martes, desde muy temprano al trabajo físico del club australiano Central Coast Mariners, donde iniciará una nueva faceta, bajo el mando de Mike Mulvey.

Usain Bolt fue el centro de atención del equipo de los ‘marineros’, que en un día atípico trabajó bajo los reflectores de la prensa, aunque el deportista de 32 años sólo trabajó en ejercicios físicos, mientras que sus compañeros jugaron un partido de práctica.

"Estoy completamente fuera de mi zona de confort, pero es por eso que estoy aquí. Esto es como en el atletismo, el primer día de entrenamiento es el más duro. Sé que esto llevará un tiempo de trabajo y estoy listo para ello", manifestó Bolt en la primera conferencia prensa que brindó al finalizar la jornada.

Sin embargo, el lado más peculiar se vio cuando fue consultado sobre la posición en la que se desenvolvería cuando ejerza profesionalmente el fútbol, pues ‘Bolt’ aún no tiene idea de lo que pasará cuando ingrese al campo.

"Eso depende del entrenador, yo he dicho que me siento cómodo en las bandas y como centroatacante, pero el DT decidirá dónde jugaré. ¿Cuál será la formación del equipo? No tengo la menor idea", sentenció.

EL DATO

Usain Bolt es dueño del récord mundial en los 100 y 200 metros de atletismo.