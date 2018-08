Cristiano Ronaldo revela que quiere ganar la Champions League con la Juventus

Cristiano Ronaldo, desde que llegó a la Juventus, ha dejado en claro que va a dejar la vida en la cancha por esa camiseta. La 'bianconera' le sienta bien y esta mañana dejó en claro que quiere ganarlo todo con la 'Vieja Señora'. Olvida su pasado en el Real Madrid y se concentrará en alzar la UEFA Champions League al final de la temporada.

"Quiero ganar la Champions League con la Juventus, nos centraremos en ella, pero sin obsesionarnos, paso a paso", fueron las primeras palabras del delantero portugués a 'La Gazzetta dello Sport', quien logró tener una entrevista exclusiva con la nueva estrella del cuadro italiano. En Turín, piensan en ganar la 'Orejona' una vez por todas, pero antes tienen otro objetivo.

"El objetivo del club es ganar el 'Scudetto' y la Coppa... y hacer lo mejor posible en la Champions", siguió hablando sobre lo que se ha propuesto el equipo de Massimiliano Allegri para este nuevo curso en Europa. Sin ningún lugar a dudas, la Juventus es claro favorito para volver a ganar la liga de Italia y la Copa de ese mismo país, pero... ¿podrán con la Liga de Campeones?

Luego de hablar sobre los objetivos que tiene con la Juventus esta temporada, Cristiano Ronaldo habló un poco de su lado familiar y como padre siente que su hijo mayor está siguiendo bien sus pasos. "Es como yo cuando era pequeño, nunca le gusta perder. Será como yo, estoy convencido al 100%", reveló sobre Cristiano Jr., su hijo que tiene apenas ocho años de edad.

"Me gustaría enseñarle cosas, pero Cristiano Jr. será quien elija su camino y siempre tendrá mi apoyo. Me gustaría que fuera futbolista porque creo que tiene esa pasión. Es potente, rápido, tiene buena técnica y buen tiro. No le presionaré, pero sería para mí un sueño que fuera futbolista", reveló el atacante luso sobre algunas características que posee su primogénito.