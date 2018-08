El mensaje de Lewandowski que no gustará en Real Madrid

Robert Lewandowski decidió escribir el último capítulo de la novela que estaban armando con respecto a su posible fichaje por el Real Madrid al dejar en claro que se quedará en el Bayern Múnich. El delantero polaco dio su palabra de continuar en el Allianz Arena.

'Lewa' aseguró a un medio alemán que tenía pensando empacar sus maletas en abril pasado, pero al final desistió en ello por el interés mostrado por los directivos e hinchas en los últimos meses. En la 'Casa Blanca' lamentan la decisión del jugador de 30 años.

Pese a que diversos diarios deportivos daban por hecho que Lewandowski iba a recalar en las filas del Madrid, el polaco decidió quedarse en Múnich para así entrar en la historia del club y coronarse con su primera Champions League.

"Estoy otra vez de corazón con el Bayern, he sentido el apoyo de los aficionados y me he dado cuenta que aquí me quieren todavía", agregó el delantero polaco en una extensa entrevista al diario 'Bild'.

NO TE LO PIERDAS: Robert Lewandowski salva del ridículo al Bayern Múnich en la Copa de Alemania

De otro lado, el "9" desveló que hace un par de meses pensó en irse por la serie de dardos que recibió por su falta de gol y, además, porque la situación que vivía con su representante de aquel entonces, Pini Zahavi, no era de los mejores.

"En abril y mayo estuve en la mira de prácticamente todos los críticos. No sentí protección del club, me sentí solo. En dos o tres partidos importantes no marque y es que como si alguien hubiera dado la orden: fuego contra Lewandowski. Nadie salió en mi defensa, tampoco ninguno de los jefes", disparó.

EL DATO:

Robert Lewandowski marcó 103 goles en 187 partidos con el Dortmund, su último club.