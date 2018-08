Rakitic envió peculiar mensaje al presidente del Barcelona [VIDEO]

Tras resolver su futuro y mantenerse en las filas del Barcelona, Iván Rakitic reveló las razones que lo motivaron para mantenerse bajo la conducción de Ernesto Valverde, sin embargo, el croata sorprendió a propios y extraños al enviar un peculiar mensaje, al presidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu pidiendo aumento de sueldo.

“A ver si le podéis llevar la entrevista al ‘presi’, o se la dejáis en el despacho... (ríe). Lo más importante es que él sabe que yo estoy aquí como en casa. Es verdad que un detalle nunca viene mal, sinceramente. Pero no porque sí, me gustaría que, si llega ese momento, que sea porque me lo merezco (aumento de sueldo), porque lo crean de verdad”, enfatizó el mediocampista.

En referencia al entrenador del Barcelona FC, Rakitic lo responsabilizó en su determinación de continuar en las filas de los ‘azulgranas’ por la confianza que recibió, ratificando su compromiso con el equipo.

“Sobre todo, por la confianza que tiene en mí. Él sabe que siempre puede contar conmigo, si tengo que romperme algún hueso en el campo, lo hago y sin quejarme para intentar ayudar al cuerpo técnico y al equipo. Tener esa confianza de todos es lo más importante. Por supuesto que el míster ayudó: para un jugador, tener la confianza del entrenador es lo más importante”, sentenció.

EL DATO

Con Rakitic en el once, Barcelona enfrentará a Huesca el domingo 2 , en la tercera fecha de la Liga Santander.