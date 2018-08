Mariano Díaz: "Real Madrid es el club de mis sueños"

Mariano Díaz volvió a casa. El Real Madrid repatrió a uno de sus jugadores de la filial. El delantero español con descendencia dominicana se puso la '7' que le perteneció a Cristiano Ronaldo durante varias temporadas y habló sobre la responsabilidad que es llevar ese número en la espalda.

"Para mí lo importante no es el número, es un reto y un honor llevar este número que han llevado leyendas. No es lo más importante, está libre y me hacía mucha ilusión llevar el número", confesó Mariano Díaz que también habló sobre lo que significa para él haber vuelto al Real Madrid muy rápido.

"Estoy muy contento de volver a mi casa, quiero aportar al equipo lo máximo y el entrenador es que decidirá. Es el club de mis sueños, si el Madrid se interesa por mí, me debo a este club, me ha criado, siento mucho orgullo. Julen me llamó, fue mucha gran parte de ello que me llamó y que contaba conmigo y que estaba contento si volvía", siguió Mariano Díaz.

"Vengo a trabajar y a dar el máximo, a jugar con todos mis grandiosos compañeros y a pelear en cada entrenamiento, a darlo todo por esta camiseta. Cuando uno se va de su casa está muy triste, pero es difícil imaginar volver al cabo de un año y cuando recibo la llamada de Julen estoy súper nervioso y contento porque ellos quieren y yo también".

Sobre el debut, asegura que no se apura y que llegará el momento, pero también sabe que Lopetegui lo ha convocado para el partido de mañana ante el Leganés por la tercera jornada de la Liga Santander: "Él me ha convocado y estoy muy ilusionado de estar aquí de nuevo en el Bernabéu".