Filipe Luis en descuerdo con los premios ‘The Best’ por la ausencia de Messi

Filipe Luis es uno de los que manifestó su desacuerdo con la ausencia de Lionel Messi dentro de los finalistas de los premios ‘The Best’ en la categoría ‘Jugador del año de la UEFA’, y es que, para el brasilero este galardón podría perder credibilidad por no ser objetivo con el “mejor del mundo”.

"El premio es para el mejor jugador del mundo. Para mí hoy es Messi. Como en los años anteriores. Cuando no llega, pierde credibilidad. No importa si alguien gana la Copa o la Champions, el mejor es él", manifestó Filipe Luis a ‘Globoesporte’,

Pero no fue todo, pues el integrante del Atlético Madrid explicó los motivos de las rencillas que surgieron entre él y la ‘Pulga’ Messi, las cuales quedaron en las canchas, pues aseguró que su admiración por el argentino es incalculable.

"He jugado más de 30 partidos contra él y me toca la parte del carnicero, pero es que, siendo totalmente sinceros, es imposible parar a Messi uno contra uno sin faltas. Lo único que siento por él es admiración. De lo que vi, es el mejor y es difícil que veamos otro como Messi", declaró.

EL DATO

Filipe Luis se encuentra bajo el mando del ‘Tite’ en la Selección de Brasil, para los enfrentamientos ante Estados Unidos (07-09) y El Salvador (11-09).