Manuel Neuer compartió foto con Jefferson Farfán y Carlos Zambrano tras amistoso [FOTO]

La Selección Peruana sucumbió en amistoso con Alemania. Jefferson Farfán, quien brilló con la camiseta del Schalke hace unos años, tuvo la oportunidad de reunirse con viejos conocidos y que ahora son rivales. Manuel Neuer y Julian Draxler conformaron un mismo plantel y no dudaron en saludar a la ‘Foquita’ antes y al finalizar el cotejo.

La 'Foquita', ya conocido por su gran sentido del humor, se jugó un par de bromas al guardameta alemán, ello por la gran amistad que mantienen tras haber compartido camerinos temporadas atrás. Neuer no perdió la oportunidad de plasmar el momento del recuentro con Jefferson y por ello se tomó una foto tras el partido disputado.

A través de su cuenta de Instagram, el actual portero del Bayern Múnich, Manuel Neuer, compartió una instantánea con el atacante peruano. El detalle del post es que también estuvieron acompañados de Carlos Zambrano, defensa nacional que también defendió las sedas del Schalke 04 en el inicio de su carrera futbolística.

"Juego duro contra ustedes chicos", fueron las palabras que dedicó Neuer a sus ex compañeros. Recordemos que el 'León' Zambrano no fue parte de la Selección Peruana, pero sorprendió en la concentración de la ‘Blanquirroja’ un día antes y, obviamente, no quería perderse el encuentro. La foto ha generado muchos comentarios por los recuerdos que trae.

EL DATO

Tanto Jefferson Farfán como Carlos Zambrano recibieron los guantes que utiliza Manuel Neuer, como signo del cariño que se tienen.