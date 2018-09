"Llamé a Mourinho y le dije que no iría al Manchester United"

Manchester United quiso tener a Jerome Boateng para esta temporada, estuvo en conversaciones con el Bayern Múnich, pero no se llegó a ningún acuerdo debido a que el defensor alemán aseguró que no quería irse a ningún otro equipo. Además, en una entrevista para 'Bild', confesó que llamó a José Mourinho para decirle que no iría con él.

"Llamé a Mourinho, le dije que el interés era un honor para mí y le agradecí que intentara tan persistentemente ficharme", fueron las primeras palabras del defensor central alemán Jerome Boateng, quien estuvo cerca de salir del conjunto 'bávaro', pero finalmente se quedó para estar bajo las órdenes de Niko Kovac.

Boateng dijo también que la ilusión de seguir consiguiendo cosas importantes con el Bayern Múnich fue uno de los puntos claves por los cuales se quedó. "No me quería ir del Bayern, aunque estaba ilusionado con poder hacer frente a nuevos desafíos. Pero estoy bien aquí, es uno de los clubes más grandes del mundo", siguió diciendo el teutón.

Finalmente, volvió a soltar algunas palabras que le dijo a José Mourinho. "Le expliqué que era difícil dejar el Bayern y, si lo hiciera, todo tendría que estar bien para que el club triunfara". Jerome Boateng se siente una pieza fundamental en la defensa del cuadro 'bávaro' y por esa razón seguiría varias temporadas más defendiendo la camiseta roja de Múnich.