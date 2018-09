Con James, así sería el nuevo United con Zidane en el banco [VIDEO]

Desde Inglaterra informan que Zinedine Zidane está cerca de ponerse el buzo del Manchester United, escuadra que no gana la Premier League desde hace 5 años. El francés llegaría para ocupar el puesto de José Mourinho, quien no está a gusto en el Old Trafford.

Pese a que la directiva salió al frente para respaldar a 'Mou', un distinguido medio británico asegura que ello no sería del todo verdadero. Es más, los 'Red Devils' ya le tienen reemplazante: Zidane, quien conquistó 9 títulos con el Real Madrid.

El diario 'AS' ha sido el único medio, hasta la fecha, que ha publicado el posible once que armaría Zidane en el United. De no mediar mayores sorpresas, salvo la inclusión de Rodríguez como enganche, el galo mantendría la base.

Bajo los tres palos se pararía David de Gea. Antonio Valencia, Raphaël Varane, Victor Lindelöf y Luke Shaw serían los defensas. El mediocampo estaría poblado por Toni Kroos, Paul Pogba, Thiago Alcántara y James, de 10. Marcus Rashford y Edinson Cavani conformarían la dupla de ataque.

EL DATO:

Zinedine Zidane logró tres Champions League como entrenador del Real Madrid.