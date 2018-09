"Dybala está como suplente por culpa de Allegri que busca proteger a Cristiano Ronaldo" [VIDEO]

Emocionantes confesiones hizo el propietario de Palermo en la Serie A, reveló lo mal que la pasa al ver a su 'engreído' como suplente en la Juventus. Increpando la mala gestión de plantel que viene demostrando el actual director técnico del cuadro que es local en Turín. Ojo a sus afirmaciones sobre 'La Joya' Dybala.

"Cada vez que se queda fuera del once, me dan ganas de llorar. Está en el banquillo por culpa de Allegri quien busca proteger a Cristiano Ronaldo. A ver le propongo a Allegri que venga al Palermo y gane el Scudetto", como primera parte en contra del técnico italiano.

Continuó destacando lo mal que la pasa cuando ve el once inicial de Juventus y no ve a su jugador preferido, aquel que lo trajo desde Argentina cuando militaba en Instituto de Córdoba: "Cada vez que se queda fuera del once, me dan ganas de llorar", dejando también un mensaje que puede alertar a los equipos del mundo entero.

"Se irá, porque la Juventus quiere ganar 120 millones de euros. En enero creo que se irá a España. Tiene ofertas en España e Inglaterra. La Juventus tiene muchos grandes jugadores y obviamente dan ganas de llorar cuando un fenómeno como él no está jugando". Es un hecho que Mauricio Zamparini lo conoce muy bien y las comunicaciones entre ambos son constantes: "Hace dos años, le envié un mensaje a Dybala y le aconsejé que se fuera a España, no a Italia".

EL DATO:

Paulo Dybala fue adquirido de Instituto por 12 millones de euros, monto pagado en una sola cuota por Palermo.