Liverpool vs Tottenham EN VIVO: Con Mohamed Salah, 'Reds' visitan a 'Spurs' en Wembley por la Premier League

Liverpool y Tottenham protagonizarán lo que será uno de los mejores encuentros del fin de semana en Europa. Se jugará este sábado desde las 6:30 am (hora peruana). La Premier League llega a su fecha número cinco y este partido lo verás EN VIVO vía DirecTV Sports +. Además, el minuto a minuto lo tendrás gracias a Líbero, que te llevará todos los detalles de lo que suceda en el encuentro a donde estés.

Tottenham llega a este cotejo con dos bajas muy importantes. La de Hugo Lloris en el arco y la de Dele Alli en el mediocampo son ausencias muy delicadas para los intereses de los 'Spurs'. Además, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino llega golpeado luego de caer en su visita al Watford por un marcador de 2-1 el pasado 2 de setiembre.

📰 @BBCSport 's Chief Football Writer @philmcnulty offers his thoughts on tomorrow's match against Liverpool in our latest 'Preview from the Press Box' ▶️ https://t.co/gkv4wofhWs … #COYS pic.twitter.com/8NZhL4DJ6a

Liverpool, por su parte, sufre las ausencias de Dejan Lovren y Oxlade-Chamberlain. Sin embargo, los de Jürgen Klopp no conocen de empates ni derrotas en lo que va de la Premier League. Cuatro encuentros, cuatro triunfos (el último ante Leicester por 1-2). Se ubican en lo más alto de la tabla de posiciones junto al Chelsea y Watford, los otros dos clubes ingleses que tienen puntaje perfecto.

La última vez que ambos se enfrentaron por la Premier League fue el 4 de febrero de este año. El partido se jugó en Anfield Road y terminó igualado a dos tantos. Fue un cotejo lleno de emociones, debido a que Mohamed Salah anotó el primer gol muy temprano, pero Wanyama igualó a diez minutos del final. Luego, a los 87', Harry Kane falló un penal para el Tottenham. A los 91', 'Mo' puso el 2-1 que parecía definitivo para el Liverpool, pero apareció Kane para poner, desde los doce pasos, el empate final.

Hoping for more of this on Saturday! 😎



In no particular order, our top five goals against @SpursOfficial. 💥💥 pic.twitter.com/jDSQ9ZNPLZ